被老板用棒球棍打头+前辈扔烟灰缸砸脸！爱豆亲姐当演员毫无光环，吓到患上恐慌障碍

韩国娱乐圈中存在黑暗，不时能听到艺人被公司高层辱骂、殴打的事情，让广大网民感叹艺人难当。
前不久女演员高恩雅在节目中自曝现在没有经纪公司，所有行程都是自己安排，不禁让很多人想起之前她的爆料，没有经纪公司是有原因的。
今年1月，高恩雅做客了弟弟、MBLAQ成员Mir的YouTube频道，大爆经纪公司的恶行。 高恩雅透露：「公司内部传出了我和某前辈的绯闻，有一天我和造型师一起去看电影，有人向公司告密说我和男人去约会看电影了，公司里的人就到电影院来抓我。 他们抢走了我的包和电话之后，就一直问我到底和谁在一起。 公司老板拿起棒球棍就猛打我的头，我疼到觉得头盖骨都裂开了，痛到快要昏过去。 接著他又让我前趴撑起胳膊，用棒球棍击打我的大腿。 我妈跪在办公室求他，他还威胁我爸说要我们赔偿违约金。 」
除此之外，高恩雅还在某档节目中透露娱乐圈并非表面上看起来那样光鲜亮丽，私下藏著很多黑暗。 有一次高恩雅前去参加试镜，看到某位前辈就打了招呼，之后转过头去打哈欠，谁知眼前飞来某样东西，被砸中了头部，再一看原来是烟灰缸。 是那位前辈扔过来的，他还说：「年纪轻轻居然敢在长辈面前打哈欠。 」 被砸出血的高恩雅跑出了试镜片场，现在留下伤疤的地方都不长头发了。
经历过太多不公的高恩雅患上了恐慌障碍，也没有再加盟任何经纪公司，现在只是通过YouTube和综艺节目与粉丝见面。
「图：《全知干预视角》、YouTube」
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