4種語言是基本！腦性代表的5位語言天才明星，外貌和實力兼具！

進行海外活動或出國的時候，有這樣的外語能力可是有很大的幫助呢～
姜棟元
四大公共財男神之一的姜棟元，除了能說韓文、英文、中文、日文以外，為了演出電影《黑祭司們》，還特地學了拉丁文，就是為了要唸出更自然、流利的祈禱文，如此努力的姜棟元果然實力超強！
金惠秀
人稱「完美主義者」的金惠秀，每次拍片前都會很認真學習不同的語言，讓自己更能進入角色，像是韓美合作電影《死神通告》，就努力的學英文，後來的《摩登男孩》、《神偷大劫案》（盜賊門）等，更是學習了西班牙文、日文、中文等，讓她具備了優秀的實力。
Red Velvet—Wendy
從小時候就跟家人一起在加拿大生活的Wendy，因而兼具了英文和法文的能力，接著又去美國讀書，這期間則是學會了西班牙文，跟外國人交談完全沒問題～
Henry
本身是混血兒的Henry，爸爸是香港人媽媽是台灣人，而從小在加拿大長大，所以無論是韓文、英文、中文都很熟練，後來還學習了日文，成為外語的達人。
SHINee—Key
不只會許多才藝的Key，連預言方面的天賦也是非常厲害，能夠自由展現不同國家的語言，英文、韓文是基礎外，日文則是非常的通順，加上一點基礎的中文，根本讓人羨慕阿～
(圖：IG@hs_kim_95、IG@todayis_wendy、IG@henryl89、IG@bumkeyk、Showbox)
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