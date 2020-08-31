多細的腰才能塞進去？BLACKPINK ROSÉ竟然把抹胸上衣當短裙穿

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#BLACKPINK #ROSÉ 這腰真的太厲害！ #小編知道這品牌都是因為BLACKPINK

今年BM（Brandy Melvile）風真的超火，標誌性的貼身短上衣搭配緊身裙，成為了大家爭相模仿的對象。

而BLACKPINK全員可以說是BM風的「終結者」，她們的私服里經常能看到短款上衣、格子裙、吊帶、短T等搭配，風格可甜、可清新、可酷，還略帶少女的性感。 這次BLACKPINK回歸照就是這種風格，而成員ROSÉ更是引爆眾人的關注，就是因為她所穿的一條裙子。

最新公開的ROSÉ個人照中，她穿著性感胸衣搭配了一件格子襯衣，紐扣全解，事業線和小蠻腰、腹肌若隱若現。 下半身則是一條褶皺設計的格紋緊身半裙。 這套穿搭完美展現了ROSÉ的纖瘦身形，俏皮十足的格紋則烘托出了了少女性感。



不過有眼尖的網友發現ROSÉ的這條半裙其實是一件抹胸上衣！！設計師剪掉了袖子部份，將其變成了一條緊身半裙。



得知真相的網友們真的要瘋掉了，紛紛表示：「這身材得有多薄才能穿進去」、「神來一筆，造型師太有才了」、「羡慕ROSÉ的身材」、「瘦但有線條，這身材太棒了」等。

「圖：BLACKPINK，NATE PHOTOS」

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