4种语言是基本！脑性代表的5位语言天才明星，外貌和实力兼具！

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进行海外活动或出国的时候，有这样的外语能力可是有很大的帮助呢～

姜栋元

四大公共财男神之一的姜栋元，除了能说韩文、英文、中文、日文以外，为了演出电影《黑祭司们》，还特地学了拉丁文，就是为了要念出更自然、流利的祈祷文，如此努力的姜栋元果然实力超强！



金惠秀

人称「完美主义者」的金惠秀，每次拍片前都会很认真学习不同的语言，让自己更能进入角色，像是韩美合作电影《死神通告》，就努力的学英文，后来的《摩登男孩》、《神偷大劫案》（盗贼门）等，更是学习了西班牙文、日文、中文等，让她具备了优秀的实力。



Red Velvet—Wendy

从小时候就跟家人一起在加拿大生活的Wendy，因而兼具了英文和法文的能力，接著又去美国读书，这期间则是学会了西班牙文，跟外国人交谈完全没问题～



Henry

本身是混血儿的Henry，爸爸是香港人妈妈是台湾人，而从小在加拿大长大，所以无论是韩文、英文、中文都很熟练，后来还学习了日文，成为外语的达人。



SHINee—Key

不只会许多才艺的Key，连预言方面的天赋也是非常厉害，能够自由展现不同国家的语言，英文、韩文是基础外，日文则是非常的通顺，加上一点基础的中文，根本让人羡慕阿～



(图：IG@hs_kim_95、IG@todayis_wendy、IG@henryl89、IG@bumkeyk、Showbox)

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