《魔鬼對決》叫好又叫座！問鼎釜日電影獎6項大獎: 黃晸玟、李政宰雙雙入圍影帝！
電影 2020年8月28日 星期五10:06 Erin
創下南韓今夏最賣座紀錄的電影《魔鬼對決》，再度傳來捷報！不僅連續21天穩坐票房冠軍，創下今年最長的連續票房冠軍紀錄，更在昨日（8/26）公佈的「釜日電影獎」入圍名單當中，強勢問鼎男主角、男配角等六項大獎。尤其黃晸玟與李政宰更以本片雙雙入圍，共同角逐影帝獎項，成為影迷們的熱議焦點。
釜日電影獎在8月26日公佈本年度入圍名單。現正在台熱映中的《魔鬼對決》，一舉問鼎男主角（黃晸玟、李政宰）、男配角（朴正民）、攝影、音樂、技術（武術）等六項大獎，僅次於入圍9項的《南山的部長們》與7項的《我們與愛的距離》。黃晸玟、李政宰更在五位入圍者中雙雙入圍，將與李秉憲、鄭雨盛、韓石圭共同爭奪影帝寶座。消息一出，也引發影迷熱烈討論，更也有網友笑稱在片中飾演跨性別者的朴正民：「應該要入圍女配角才對啦！」
《魔鬼對決》展現出南韓電影前所未見的強烈、真實動作場面。不僅動作戲精彩，人物之間的細膩情感，更也是讓觀眾津津樂道，甚至在最後淚灑影廳。除了黃晸玟、李政宰、朴正民三位主要演員，在片中飾演崔嬉序女兒的童星朴昭怡，更以充滿靈氣的深沉眼神，沉穩地投入劇情當中，吸引所有觀眾目光。尤其她跟黃晸玟有大量對手戲，更是黃晸玟在泰國浴血奔波的關鍵人物。由於黃晸玟的角色不擅言詞，所以面對角色型塑，他主動建議導演加入送玩偶給朴昭怡的場面，並認為這是可以傳遞情意的媒介，成功觸動觀眾的感情。他也大讚朴昭怡：「在現場很可愛，卻在演戲時以小小的身軀掌控整個現場，展現出卓越的演技。」導演也透露第一眼看到就知道朴昭怡是他在找的人，演技了得可說是天才型的童星演員！
這部持續刷新南韓票房紀錄，並問鼎釜日電影獎6項大獎的《魔鬼對決》，目前正在台灣好評熱映當中。
照片: 采昌國際多媒體
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