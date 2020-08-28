裴澀琪宣佈婚訊未婚夫身份被扒！慘遭網民吐槽：果然是物以類聚

女星裴澀琪剛宣佈完婚訊，準未婚夫的舊事就被扒出。
提起裴澀琪，早年間作為唱跳歌手出道，還曾在電視劇《浪漫滿屋》、綜藝《情書》中留下精彩的瞬間。27日，裴澀琪宣佈將與小兩歲的男友結婚，並且還曝光了一組仙氣飄飄的婚紗照。據悉，她與男友相識多年，男方是圈外人，在正式交往三個月後就決定結婚，兩人原本計畫在9月25日舉行婚禮，但受疫情影響，兩人正在考慮是否將婚禮延期。
隨著婚訊的公開，不少人開始關注裴澀琪的未婚夫身份，原來對方是擁有28萬粉絲的YouTube博主「心理燮」，在直播界也算小有名氣。 隨著網友們的深挖，「心理燮」的過往發言引起了關注。 某期節目他就以「泡菜女VS壽司女」為題表明自己的看法。 影片中，「心理燮」稱：「我國（韓國）有很多泡菜女（以金錢為目的，和異性交往的女生），這真的無法否認。 」另一則影片裡他又在搜索引圖裡鞋上「韓國女人只要7000塊（韓幣）就能出賣自己的身體」這類話吸引網民目光，當時還引爆了不小的爭議，被指不尊重女性，有厭女情節。
最讓民眾震驚的是「心理燮」還是論壇「ilbae」（韓國極右派論壇）的會員，並且將論壇用語直接放在YouTube頻道中宣傳，還稱「被左派掌控的國家沒有一個有好下場」，遭到廣大網民的詬病。
在部份韓國網友看來，這對情侶似乎並不般配。然而又有人挖出裴澀琪曾經的發言，她在Twitter上公開表示：「太討厭從北者（認可對北政策的人）那幫人了。作為一個愛國的大韓民國的國民，現在到了需要我們睜大眼睛找出害蟲的時候了。」也因為這段文字，裴澀琪被「ilbae」的會員們稱為「保守派女神」。這次她和「心理燮」要結婚的消息傳出，不少了解「ilbae」事件的網友們都表示是：「物以類聚」、「果然同類才會看對眼」等。
「圖：YouTube截圖、NATE PHOTOS」
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