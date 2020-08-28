《魔鬼对决》叫好又叫座！问鼎釜日电影奖6项大奖: 黄晸玟、李政宰双双入围影帝！
电影 2020年8月28日 星期五10:06 Erin
创下南韩今夏最卖座纪录的电影《魔鬼对决》，再度传来捷报！不仅连续21天稳坐票房冠军，创下今年最长的连续票房冠军纪录，更在昨日（8/26）公布的「釜日电影奖」入围名单当中，强势问鼎男主角、男配角等六项大奖。尤其黄晸玟与李政宰更以本片双双入围，共同角逐影帝奖项，成为影迷们的热议焦点。
釜日电影奖在8月26日公布本年度入围名单。现正在台热映中的《魔鬼对决》，一举问鼎男主角（黄晸玟、李政宰）、男配角（朴正民）、摄影、音乐、技术（武术）等六项大奖，仅次於入围9项的《南山的部长们》与7项的《我们与爱的距离》。黄晸玟、李政宰更在五位入围者中双双入围，将与李秉宪、郑雨盛、韩石圭共同争夺影帝宝座。消息一出，也引发影迷热烈讨论，更也有网友笑称在片中饰演跨性别者的朴正民：「应该要入围女配角才对啦！」
《魔鬼对决》展现出南韩电影前所未见的强烈、真实动作场面。不仅动作戏精彩，人物之间的细腻情感，更也是让观众津津乐道，甚至在最后泪洒影厅。除了黄晸玟、李政宰、朴正民三位主要演员，在片中饰演崔嬉序女儿的童星朴昭怡，更以充满灵气的深沉眼神，沉稳地投入剧情当中，吸引所有观众目光。尤其她跟黄晸玟有大量对手戏，更是黄晸玟在泰国浴血奔波的关键人物。由於黄晸玟的角色不擅言词，所以面对角色型塑，他主动建议导演加入送玩偶给朴昭怡的场面，并认为这是可以传递情意的媒介，成功触动观众的感情。他也大赞朴昭怡：「在现场很可爱，却在演戏时以小小的身躯掌控整个现场，展现出卓越的演技。」导演也透露第一眼看到就知道朴昭怡是他在找的人，演技了得可说是天才型的童星演员！
这部持续刷新南韩票房纪录，并问鼎釜日电影奖6项大奖的《魔鬼对决》，目前正在台湾好评热映当中。
照片: 采昌国际多媒体
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