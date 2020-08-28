《恶之花》剧本已完成至16集！李准基：「第一次对自己的作品如此期待」
韩剧 2020年8月28日 星期五08:59 Erin
由演员李准基所主演的电视剧《恶之花》，本周播出第9与第10集，剧情已经进入后半部，为追查当年真相，挽回太太的低迷心情，剧情相当紧张。而李准基演员日前也透过IG直播与粉丝们报告最近的拍摄进度。
演员李准基对於下周自己主演的电视剧《恶之花》即将停播一集，日前透过线上直播的方式向粉丝们说明。李准基说：「目前剧本已经出到第16集了，所以想尽快拍摄完成，情感也投入高涨了更是如此。但是大家也知道遇上了这令人无可奈何的状况。」而针对剧本已经到了第16集，他说：「只是看了剧本都感到鼻头酸酸的。」除了期待感，还有著一分感动。
目前在韩国肺炎疫情再度扩散，因此许多电视剧以及综艺节目的拍摄都纷纷中断，李准基正在拍摄中的《恶之花》也遇到相同状况。「似乎是不可避免的需要停播了，这段期间我们也会努力调整，只为提供更优质的内容给大家。一星期的休息时间我认为就当作是再充电，之后将更集中於呈现演戏与演员们的契合。」李准基也安慰著因停播而有些失望的粉丝们。
他也说：「虽是我自己的作品，我还是第一次这么期待著。这也是第一次我不透过监看萤幕看自己的演出，相信制作团队并且集中在这个角色里。」李准基更透露他也像观众们一样，透过电视看自己的演出，「我看得相当开心，每次看的时候自己也觉得起鸡皮疙瘩。不透过监看萤幕看自己的效果似乎不错。」
照片：李准基 IG
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