【投稿】《惡之花》第八集：兇手之謎

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本文將劇透至第8集及分析韓劇《#惡之花》以下內容：劇情及犯人推測、翻譯第8集傳單之韓語內容及比較劇中出現過的4組電話號碼。

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「販賣及或非法移植器官的可能？」

受韓劇《Black》和《Cross》的影響，看到白滿優夫婦的醫學背景、熙成的昏迷、小朋友的傳單，很自然讓我聯想到這劇會否也涉及器官販賣及/或非法移植的可能？

第1集出現過的小朋友，在第8集再度登場，而他手上的傳單寫著「醫療介紹所」，並表示學歷、年齡、性別、經驗不拘，保證能賺錢，這跟《Cross》裡賣器官的傳單好像啊～加上小朋友「離家出走」，似乎跟之前殺人事件的被害者背景吻合？



熙成的突然昏迷，是因為有臟器受損嗎？白滿優的神秘手機，是聯絡地下市場用的？在車禍發生前，熙成曾向對話者問及某人的情況，又表示再艱難也得自己去面對，對話者會是爸爸嗎？某人會是要被摘除臟器的人嗎？



不過應該不會那麼單純，要是白滿優為了替熙成找器官作非法移植，即使遇上車禍，也大可同步 通過合法途徑輪候，那麼獲得合適器官的機會更多，不用把熙成藏起來，還跟賢秀合作，風險豈不更大？所以跟賢秀的交易背後還有甚麼嗎？鄭美淑疑似前往醫院探望朴慶春途中被綁走，又跟醫院有關？



此外，當年連續殺人案中，除鄭美淑的屍體沒被發現外，劇中沒提及其他屍體被摘除任何器官，難道是隨機抓人，驗過血型發現不適合作移植用？賢秀說親爸是很謹慎的人，所以不會這樣隨機抓人啊，像《Cross》也是先有血型再去找對象，所以為器官而犯案的可能性先作保留。

「兇手與共犯推測」

對於都閔錫是否兇手，我還是有點保留，畢竟目前全都是間接證據，沒有能讓我全無疑點相信的直接證據啊～而他突然自殺可能不單純，與其說他畏罪自殺之類，我傾向他是被真兇或所謂共犯所殺，再把所有罪名推到他身上以自保。



至於綁走鄭美淑的人，都已經播出8集了，按道理說應該不會有新角色登場，所以以目前人物推斷，最可疑的是白滿優啊～綁架者明顯是男人，因此先排除孔美慈；雖然白熙成也可疑，但年齡不合。賢秀說他聽過的聲音，難道是在白家？



別忘了餐廳老闆曾提及南順吉用一千萬買了他的配方，然後開了餐廳。南順吉是收了錢而想去殺賢秀 (滅口？)，錢從何來？以白滿優的背景，要拿錢出來絕無難度。



「神秘電話號碼」

劇中暫時出現過4組電話號碼，但比對後沒特別發現，其中兩組都出現過的 011 也只是韓國電訊商的前綴，暫時沒甚麼可疑，但可以保留作為參考。

- 綁架鄭美淑的人寫給目擊證人的聯絡號碼是 393-9xx-xxxx

- 白滿優神秘手機內不明人士的手機號碼是：011-875-2332

- 疑似綁架鄭美淑的人寫給海秀的聯絡電話：011-876-xxxx

- 傳單上的電話號碼：010-356-4467～3



文：Miyuki 圖源＆截圖：tvN

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