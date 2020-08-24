CLC 将携〈HELICOPTER〉回归！达文西直升机暗藏什么含义？ 金泰璃这条新裙子是拿了爸爸的西装裤偷改的？太有设计感了吧 BLACKPINK 公开新歌预告 Selena Gomez 告白「我一直是你们的粉丝」！ 《保健老师安恩英》中字预告：郑有美变身看得见鬼的怪老师，南柱赫成为她的充电器！？ 洪瑞珍也新出一款鲜奶茶...在CU便利店就可以喝到！ 韩国疫情再度爆发！《Running Man》停录《恶之花》停拍 BTS防弹少年团V「嗖」的一下从眼前闪过！是雕塑在走路啊♥ 《玩什么好呢？》知美刘个别面谈「退货远征队」：李孝利「未婚但有同居男友，需要安排妇产科行程」 是赌徒也是检察官！《秘密森林2》中曹承佑最具代表性的BEST 4作品，演什么像什么～ BTS防弹少年团JIMIN的鼻子上什么时候长了一颗痣？ 【投稿】《恶之花》第八集：凶手之谜

本文将剧透至第8集及分析韩剧《#恶之花》以下内容：剧情及犯人推测、翻译第8集传单之韩语内容及比较剧中出现过的4组电话号码。

＊感谢（「雪影剧场」Facebook Fanpage）为我们带来的文章！大家去Like下这个page吧！

———————————— 剧 透 防 雷 线 ————————————

「贩卖及或非法移植器官的可能？」

受韩剧《Black》和《Cross》的影响，看到白满优夫妇的医学背景、熙成的昏迷、小朋友的传单，很自然让我联想到这剧会否也涉及器官贩卖及/或非法移植的可能？

第1集出现过的小朋友，在第8集再度登场，而他手上的传单写著「医疗介绍所」，并表示学历、年龄、性别、经验不拘，保证能赚钱，这跟《Cross》里卖器官的传单好像啊～加上小朋友「离家出走」，似乎跟之前杀人事件的被害者背景吻合？



熙成的突然昏迷，是因为有脏器受损吗？白满优的神秘手机，是联络地下市场用的？在车祸发生前，熙成曾向对话者问及某人的情况，又表示再艰难也得自己去面对，对话者会是爸爸吗？某人会是要被摘除脏器的人吗？



不过应该不会那么单纯，要是白满优为了替熙成找器官作非法移植，即使遇上车祸，也大可同步 通过合法途径轮候，那么获得合适器官的机会更多，不用把熙成藏起来，还跟贤秀合作，风险岂不更大？所以跟贤秀的交易背后还有甚么吗？郑美淑疑似前往医院探望朴庆春途中被绑走，又跟医院有关？



此外，当年连续杀人案中，除郑美淑的尸体没被发现外，剧中没提及其他尸体被摘除任何器官，难道是随机抓人，验过血型发现不适合作移植用？贤秀说亲爸是很谨慎的人，所以不会这样随机抓人啊，像《Cross》也是先有血型再去找对象，所以为器官而犯案的可能性先作保留。

「凶手与共犯推测」

对於都闵锡是否凶手，我还是有点保留，毕竟目前全都是间接证据，没有能让我全无疑点相信的直接证据啊～而他突然自杀可能不单纯，与其说他畏罪自杀之类，我倾向他是被真凶或所谓共犯所杀，再把所有罪名推到他身上以自保。



至於绑走郑美淑的人，都已经播出8集了，按道理说应该不会有新角色登场，所以以目前人物推断，最可疑的是白满优啊～绑架者明显是男人，因此先排除孔美慈；虽然白熙成也可疑，但年龄不合。贤秀说他听过的声音，难道是在白家？



别忘了餐厅老板曾提及南顺吉用一千万买了他的配方，然后开了餐厅。南顺吉是收了钱而想去杀贤秀 (灭口？)，钱从何来？以白满优的背景，要拿钱出来绝无难度。



「神秘电话号码」

剧中暂时出现过4组电话号码，但比对后没特别发现，其中两组都出现过的 011 也只是韩国电讯商的前缀，暂时没甚么可疑，但可以保留作为参考。

- 绑架郑美淑的人写给目击证人的联络号码是 393-9xx-xxxx

- 白满优神秘手机内不明人士的手机号码是：011-875-2332

- 疑似绑架郑美淑的人写给海秀的联络电话：011-876-xxxx

- 传单上的电话号码：010-356-4467～3



文：Miyuki 图源＆截图：tvN

* 若各位粉丝或者有在经营粉丝专页的朋友们有兴趣，也欢迎投稿给我们^^请寄件至：story@koreastardaily.com

详情可到此细阅。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻