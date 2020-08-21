電影《無價之保》成東鎰最小女兒朴素怡：擊敗300位童星獲選的原因？
電影 2020年8月21日 星期五09:56 Erin
電影《無價之保》描述高利貸業者因為討債，卻無預警地必須撫養一位9歲的小女孩作為擔保，劇中飾演這個擔保的童星演員朴素怡，可愛的樣子令觀眾印象深刻，並特別為電影錄製宣傳影片。
即將在9月上映的電影《無價之保》，預計將觀眾們帶來趣味與感動，其中最重要的這個「擔保」由童星朴素怡飾演，預告中她天真地問著：「擔保到底是什麼意思啊？」保證會讓觀眾們不禁露出姨母姨父微笑。發表會上導演也曾表示，朴素怡擊敗了300童星才得到這個演出機會，演技相當到位。成東鎰與金希沅在劇中也與小童星有相當多可愛的互動場面。電影公司也為她剪輯了特別預告篇：
其實朴素怡也在最近台灣與韓國熱映中的《魔鬼對決》裡演出重要角色，也就是黃晸玟被綁架的女兒，雖然台詞不多卻令人對她的長相印象深刻，她一直在被綁架的狀態下也都獨自一人，但她的大眼睛會說話，面對壞人們她冷靜不哭鬧，接著又無辜地望著黃晸玟的樣子，令人相當心疼。
之前朴素怡也曾演出過恐怖電影《靈異405號房》，與同樣大大眼睛的李世榮合作，恐怖演技相當到位。
當然她也曾演出不少電視劇，還記得嗎？她就是演出《她的私生活》中主角成德美（朴敏英飾）小時候的童星演員，看演員們都跟她開心合影，應該在片場也很受到許多演員們歡迎。最寶貴的《無價之保》朴素怡，即將在9月與韓國、台灣觀眾們見面。
照片：朴素怡IG
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