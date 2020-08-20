演員陣容終於確定啦！路雲、元真兒主演JTBC新劇《前輩，那支口紅不要塗》，預計在2021年上半年首播！
韓劇 2020年8月20日 星期四11:57 Yuan
JTBC月火劇《前輩，那支口紅不要塗》改編同名網路小說，講述長相帥氣、性感、真摯的直進男後輩，與無視年下男的女前輩兩人之間的浪漫愛情故事。
今日（20日，確定了主演陣容，包含路雲、元真兒、李賢旭、李主儐、李奎翰、王嬪娜、河允京、姜惠珍等人。
▼路雲飾演化妝品市場專員「蔡賢勝」，帥氣兼具性感的外型，還有真誠的性格。
▼元真兒飾演化妝品市場專員「尹松兒」，夢想能夠創建自己的化妝品品牌。
李賢旭飾演市場營銷組組長「李在信」、李主儐飾演新進攝影師「李孝珠」、李奎翰飾演營銷常務「李在雲」、王嬪娜飾演婚紗店的代表、首席、首席設計師「蔡志勝」、河允京飾演8年的主婦「蔡言勝」、姜惠珍飾演百貨公司銷售員「金佳英」。
原著小說在2017年舉辦的「浪漫的合作」比賽中在現代羅曼史部門獲得了大獎。製作組方面表示：「會強化原作的羅曼史，以電視劇獨有的原創人物讓故事更加豐富、立體，將會誕生具有新魅力的作品。」
另外，《前輩，那支口紅不要塗》由《命中注定我愛你》、《家和萬事成》李東允執導，蔡允編劇執筆，預計在2021年上半年播出。
（圖：JTBC、IG@krwo_on、IG@j0i3n2a9）
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