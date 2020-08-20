打卡要趕快！李鍾碩咖啡廳「89Mansion」將於9月14日停業

#89Mansion 結束運營的那天就是 #李鍾碩 的生日，這實在太傷感了T^T
本月3日，以「李鍾碩咖啡廳」聞名的89Mansion在官方IG上PO文宣佈，將於9月14日結束運營，令人倍感遺憾。
89Mansion表示：「因為新冠疫情的長期化，很多人都很辛苦吧。 我們賣場也很長時間無法正常運營。 因為經常關門而給大家帶去不便，真的很抱歉。 」
「我們知道這裡的意義不只是咖啡廳，所以嘗試過長期停業等方法，但因為各種現實的原因，我們認為無法繼續經營下去，和全體職員們商議了很久之後，以沉重的心情決定結束89Mansion的營業。 」
「89Mansion將在9月14日最後一次開張，為短短的旅程畫下句點。 我們會好好珍藏在這個夢想空間中度過的4年寶貴回憶，約定日後一定會再回來。 謝謝。 」
據悉，89Mansion的最後一個營業日就是演員李鍾碩的生日。 很多網友表示不舍：「我們的回憶要消失了嗎，好難過」、「情況好轉之後一定要重新開張啊」。
此前李鍾碩還曾在自己的IG上PO出親自為89Mansion做室內裝潢、沖泡咖啡的照片，看得出對這家店注入了格外的感情。
之前有小編到過現場探店，真的很美、很有巧思，還沒機會去過的朋友不妨跟著文章一起提前懷念一下吧：
【新沙洞cafe】鍾碩歐爸咖啡廳直擊！整間店都充滿著巧思，超好拍照的啊！
（圖源：KSD，IG@cafe.89mansion、jongsuk0206）
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