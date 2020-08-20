不是JIMMY劉而是「知美劉」！劉在錫的新身分：退貨遠征隊企劃公司代表
綜藝 2020年8月20日 星期四12:05 Erin
劉在錫繼SSAK3變身歌手之後，再度換上全新造型，變身為企劃公司的代表知美劉，一身復古造型以及誇張香菇頭，再度引發觀眾們的討論。
8月19日《玩什麼好呢？》透過官方IG公開：「大家好（方言發音）〜初次向大家問候〜我是演藝企劃公司代表「知美劉」，即將出道的團體「退貨遠征隊」，希望大家多多喜愛，VE〜RY〜拜託大家。」並上傳了三張劉代表的帥氣照片。
照片中的劉在錫又有了一個新的身分與名字，全身充滿了復古風打扮，除了誇張的香菇頭，還戴上墨鏡手中拿著英文報紙閱讀，想炫耀英文程度很高，或是帶著茶色鏡片眼鏡耍帥站在樓梯口，要不然就是優雅地喝著咖啡，節目端還特別說明了他的名字：「不是JIMMY劉而是知美劉，知道的知，美麗的美。」
劉在錫的新分身知美劉，是李孝利新團體「退貨遠征隊」的企劃公司代表，令人期待，以在SSAK3中非常活躍的成員李孝利為主，並找來了曾在歌壇中備受矚目的嚴正花（化）、嘻哈女王Jessi、與Mamamoo華莎一起組成退貨遠征隊，自從在節目中一公開就備受期待。
想要看到知美劉登場，只要鎖定每周六下午6點30分播出的MBC《玩什麼好呢？》節目即可。
照片：《玩什麼好呢？》官方IG
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