演员阵容终於确定啦！路云、元真儿主演JTBC新剧《前辈，那支口红不要涂》，预计在2021年上半年首播！
韩剧 2020年8月20日 星期四11:57 Yuan
JTBC月火剧《前辈，那支口红不要涂》改编同名网路小说，讲述长相帅气、性感、真挚的直进男后辈，与无视年下男的女前辈两人之间的浪漫爱情故事。
今日（20日，确定了主演阵容，包含路云、元真儿、李贤旭、李主傧、李奎翰、王嫔娜、河允京、姜惠珍等人。
▼路云饰演化妆品市场专员「蔡贤胜」，帅气兼具性感的外型，还有真诚的性格。
▼元真儿饰演化妆品市场专员「尹松儿」，梦想能够创建自己的化妆品品牌。
李贤旭饰演市场营销组组长「李在信」、李主傧饰演新进摄影师「李孝珠」、李奎翰饰演营销常务「李在云」、王嫔娜饰演婚纱店的代表、首席、首席设计师「蔡志胜」、河允京饰演8年的主妇「蔡言胜」、姜惠珍饰演百货公司销售员「金佳英」。
原著小说在2017年举办的「浪漫的合作」比赛中在现代罗曼史部门获得了大奖。制作组方面表示：「会强化原作的罗曼史，以电视剧独有的原创人物让故事更加丰富、立体，将会诞生具有新魅力的作品。」
另外，《前辈，那支口红不要涂》由《命中注定我爱你》、《家和万事成》李东允执导，蔡允编剧执笔，预计在2021年上半年播出。
（图：JTBC、IG@krwo_on、IG@j0i3n2a9）
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