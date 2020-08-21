JTBC電視劇紛紛拉警報！繼《私生活》等又有電視劇陸續中斷拍攝！《境遇之數》及《Run On》也暫停
韓劇 2020年8月21日 星期五09:26 Erin
近日韓國疫情未見趨緩，除了造成部分電影的延後上映外，連電視劇也開始紛紛受到波及，隨著演藝工作相關人員的確診數漸增，電視劇《私生活》《Run On》與《境遇之數》等都紛紛中斷了現正進行的拍攝日程。
8月20日JTBC的新水木電視劇《私生活》由徐玄、高庚杓、金孝珍與金永敏主演，據相關人員表示，目前《私生活》已是中斷拍攝的狀態，其他電視劇的車輛A上的工作人員也在《私生活》的車輛B進行工作，為預防有感染的情況所以先行接受了檢查，在等待結果期間，為了製作組與演員們的安全所以中斷拍攝，不過也表明「並沒有人直接接觸到確診者」。
即將於9月首播的JTBC新電視劇《境遇之數》，由邕聖祐、辛睿恩及P.O共同演出，但也遇到了類似的狀況，演員金姬貞因曾接觸過肺炎確診者，所以必須接受檢查，於是也必須面臨中斷拍攝的情況，劇組相關人員也表示，因考量到大家的安全因素，所以暫時取消拍攝。
即將在2020下半年播出的JTBC另一部電視劇《Run On》，也傳出因為有工作人員正在等待檢查結果中，劇組方面表示：「有一名工作人員曾與疑似感染肺炎者接觸，因此接受檢查正在等待結果。目前也正在居家隔離中。」同樣為了《Run On》的演員與工作人員們的安全，也立即結束了拍攝。《Run On》描述在這個雖然同樣說著韓語但卻很難溝通的時代，生活在不同世界裡各自用自己的語言溝通，發展愛情的浪漫電視劇，將由任時完、申世景、秀英與姜泰伍合作演出。
照片：JTBC、in-yeon娛樂
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