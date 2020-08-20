重溫 EXO 的火熱魅力　〈Love Shot〉MV 破三億！

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說起 EXO 的性感代表作，很多愛麗應該都會想到 "Love Shot" 吧？恭喜這首歌的 MV 觀看次數突破三億門檻啦！

昨天（19 日）晚上，EXO 的 “Love Shot” 官方 MV 觀看次數突破了三億人次，成為他們出道以來的第二支破三億 MV。

“Love Shot” 收錄在 EXO 第五張正規專輯改版中，在 2018 年 11 月發行後立刻登上各大唱片網站的銷量榜首，還橫掃 62 國 iTunes 綜合專輯榜。“Love Shot” MV 以俐落的剪接節奏帶出 EXO 特有的表演魅力，即使沒有華麗特效仍十分迷人。



另一方面，EXO 目前有 “Monster”、“Love Shot”、“Ko Ko Bop”、“Call Me Baby”、“Growl”⋯⋯等十一支破億 MV，在 SM Entertainment 所有歌手中高居第一。



（照片或影片來源：SM Entertainment）

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