《首爾鄉巴佬》韓孝周介紹上黨山城是「丈夫修建的」，原來是在說《同伊》啊～

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忘懷不了《同伊》啊ㅠㅠ

《首爾鄉巴佬》最新一集EP.6，車太鉉與李昇基隨著清州人韓孝周與李凡秀來到他們的回憶之地「上黨山城」。

事前做足功課的韓孝周又當起導遊，當她唸起上黨山城修築歷史時，卻突然冒出一句：「我的丈夫──」驚呆了其他三人！她這才補充說明是指「肅宗」，現在的上黨山城就是由肅宗以石材修建的。沒有錯，肅宗曾經是韓孝周的丈夫。



2010年韓孝周在MBC電視劇《同伊》中飾演「同伊」，詮釋肅宗的嬪妃「淑嬪崔氏」波瀾壯闊的一生。同伊的處世智慧以及和肅宗相知相惜的愛情故事，可是感動許多觀眾，首播當年曾創下33.1%高收視率，版權也銷往海外多國，韓孝周更是憑藉此劇拿下MBC演技大賞「大賞」與百想藝術大賞「女子最優秀演技賞」。



上一集《首爾鄉巴佬》，韓孝周在比拚人氣的環節中，知道長輩可能比較熟知《同伊》裡的她，還刻意綁起相似的髮型吸引注意。一個綁頭髮的動作，甚至引發網路熱烈討論：「韓孝周10年來都沒變」、「女神美貌依舊」。



《首爾鄉巴佬》清州行這兩集下來，韓孝周回到故鄉想起了過去成長的日子，而她不時提起過去的作品，同時也掀起觀眾無數追劇回憶啊 ～！

▼最後來回顧《同伊》EP.32 同伊與肅宗甜蜜片段♡



（圖：friDay影音、MBC）

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