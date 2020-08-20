因工作人員跨劇組接觸！新劇《DoDoSoSoLaLaSo》也因為確診案而全面暫停拍攝！
韓劇 2020年8月20日 星期四08:50 HARU
月底即將開播的說QQ希望不會影響太久……
昨日被報導出《他就是那傢伙》的演員之一確診COVID-19，因此相關人員都接受了自我隔離調查中，沒想到因為同是KBS戲劇的《DoDoSoSoLaLaSo》，也將因為確診者而暫停工作！
月底即將播出的新劇《DoDoSoSoLaLaSo》，目前將先暫停所有拍攝，製作方表示因為《他就是那傢伙》的部分工作人員，也有共同參與新劇的拍攝，雖然沒有直接與確診者接觸，但是為了所有人員的健康起見，檢查結果出來之前，會先休息一陣子。
這部由高雅羅、李宰旭、金洲軒所主演的電視劇，主要是講述家道中落的鋼琴家女主角，遇見了神秘飛特族的男主角後，共同譜出的愛情劇～
預計在26號播出，不過目前受到影響而停止拍攝，不確定會不會遭到延期，只希望一切都能趕快步上軌道，回到歡樂的劇組QQ
(圖：IG@kbsdrama、IG@ra_go_0211、KBS)
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