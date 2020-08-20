《首尔乡巴佬》韩孝周介绍上党山城是「丈夫修建的」，原来是在说《同伊》啊～

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忘怀不了《同伊》啊ㅠㅠ

《首尔乡巴佬》最新一集EP.6，车太铉与李升基随著清州人韩孝周与李凡秀来到他们的回忆之地「上党山城」。

事前做足功课的韩孝周又当起导游，当她念起上党山城修筑历史时，却突然冒出一句：「我的丈夫――」惊呆了其他三人！她这才补充说明是指「肃宗」，现在的上党山城就是由肃宗以石材修建的。没有错，肃宗曾经是韩孝周的丈夫。



2010年韩孝周在MBC电视剧《同伊》中饰演「同伊」，诠释肃宗的嫔妃「淑嫔崔氏」波澜壮阔的一生。同伊的处世智慧以及和肃宗相知相惜的爱情故事，可是感动许多观众，首播当年曾创下33.1%高收视率，版权也销往海外多国，韩孝周更是凭藉此剧拿下MBC演技大赏「大赏」与百想艺术大赏「女子最优秀演技赏」。



上一集《首尔乡巴佬》，韩孝周在比拚人气的环节中，知道长辈可能比较熟知《同伊》里的她，还刻意绑起相似的发型吸引注意。一个绑头发的动作，甚至引发网路热烈讨论：「韩孝周10年来都没变」、「女神美貌依旧」。



《首尔乡巴佬》清州行这两集下来，韩孝周回到故乡想起了过去成长的日子，而她不时提起过去的作品，同时也掀起观众无数追剧回忆啊 ～！

▼最后来回顾《同伊》EP.32 同伊与肃宗甜蜜片段♡



（图：friDay影音、MBC）

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