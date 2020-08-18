ITZY 出道後連續四次攻佔排行榜！〈Not Shy〉橫掃音源榜與發燒影片榜
KPOP 2020年8月18日 星期二11:31 施乃琪
ITZY 最新發行的迷你三輯〈Not Shy〉，跳脫了前三張作品構成的 “IT’z” 系列，大家覺得她們的新面貌怎麼樣呢？
ITZY 於17 日晚間正式發行第三張迷你專輯〈Not Shy〉後，同名主打歌便陸續登上 NAVER Music、Bugs Music、Genie Music⋯⋯等音源網站的即時榜首，在其他網站上也名列前茅；
早在回歸前，ITZY 便預告這次有出道後最難的編舞：「這是 ITZY 第一首以愛情為主題的歌，我們很努力想展現和以前截然不同的魅力。」並透露新歌的重點在於表演，完整 MV 公開後果然也毫不讓人失望。
目前 ITZY 除了登上韓國音源榜外，在日本的 LINE Music 即時榜上也一度奪冠。不僅如此，最新 MV 已吸引 1000 多萬人次觀看，成功拿下國內外的 YouTube 發燒影片冠軍頭銜！
（照片或影片來源：JYP Entertainment）
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