ITZY 出道后连续四次攻占排行榜！〈Not Shy〉横扫音源榜与发烧影片榜
KPOP 2020年8月18日 星期二11:31 施乃琪
ITZY 最新发行的迷你三辑〈Not Shy〉，跳脱了前三张作品构成的 “IT’z” 系列，大家觉得她们的新面貌怎么样呢？
ITZY 於17 日晚间正式发行第三张迷你专辑〈Not Shy〉后，同名主打歌便陆续登上 NAVER Music、Bugs Music、Genie Music⋯⋯等音源网站的即时榜首，在其他网站上也名列前茅；
早在回归前，ITZY 便预告这次有出道后最难的编舞：「这是 ITZY 第一首以爱情为主题的歌，我们很努力想展现和以前截然不同的魅力。」并透露新歌的重点在於表演，完整 MV 公开后果然也毫不让人失望。
目前 ITZY 除了登上韩国音源榜外，在日本的 LINE Music 即时榜上也一度夺冠。不仅如此，最新 MV 已吸引 1000 多万人次观看，成功拿下国内外的 YouTube 发烧影片冠军头衔！
（照片或影片来源：JYP Entertainment）
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