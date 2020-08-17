恭喜恭喜♥姜素拉驚喜發表結婚消息，準新郎是年上圈外人！因疫情取消了婚禮儀式
明星 2020年8月17日 星期一14:03 Yuan
恭喜姊姊！要幸福啊！
今日（17日），姜素拉的所屬社表示：「姜素拉與年上圈外人以對彼此的信賴、愛情為基礎，結下了婚姻的果實。婚禮原訂在8月29日舉行，但由於COVID-19（新冠肺炎）的情況再次惡化，取消儀式，取而代之的是只允許當事人、直系親屬一起參加的簡單舉會。」
更提到：「為了照顧非藝人準新郎和雙方家人，其他具體事項將非公開進行。姜素拉作爲演員以後也會用好的作品、活動向大家問候，希望大家多多祝福和支持即將迎來人生新出發的演員姜素拉。」
而姜素拉在2009年以電影《第四課時推理領域》出道，在2011年以電影《陽光姐妹淘》開始獲得關注，更憑藉此片拿到了「釜山國際電影節女子」最佳新人演技賞和「百想藝術大賞」最佳人氣女演員。之後也出演了電視劇《Dream High 2》、《異鄉人醫生》、《未生》、《心情好又暖》等。
（圖：所屬社、電影《陽光姐妹淘》、tvN）
Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞