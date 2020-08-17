恭喜恭喜♥姜素拉惊喜发表结婚消息，准新郎是年上圈外人！因疫情取消了婚礼仪式
明星 2020年8月17日 星期一14:03 Yuan
恭喜姊姊！要幸福啊！
今日（17日），姜素拉的所属社表示：「姜素拉与年上圈外人以对彼此的信赖、爱情为基础，结下了婚姻的果实。婚礼原订在8月29日举行，但由於COVID-19（新冠肺炎）的情况再次恶化，取消仪式，取而代之的是只允许当事人、直系亲属一起参加的简单举会。」
更提到：「为了照顾非艺人准新郎和双方家人，其他具体事项将非公开进行。姜素拉作爲演员以后也会用好的作品、活动向大家问候，希望大家多多祝福和支持即将迎来人生新出发的演员姜素拉。」
而姜素拉在2009年以电影《第四课时推理领域》出道，在2011年以电影《阳光姐妹淘》开始获得关注，更凭藉此片拿到了「釜山国际电影节女子」最佳新人演技赏和「百想艺术大赏」最佳人气女演员。之后也出演了电视剧《Dream High 2》、《异乡人医生》、《未生》、《心情好又暖》等。
（图：所属社、电影《阳光姐妹淘》、tvN）
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