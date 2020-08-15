童年時撞臉元斌？！關於影帝黃晸玟你不知道的小故事，一個比一個還爆笑～

原來影帝 #黃晸玟 還有這麼不為人知的一面呢XD
曾拿下2屆青龍電影獎、2屆大鐘獎等影帝的黃晸玟，出色的演技讓他參與的電影票房都很不錯，讓他擁有超高的人氣，實力如此出色的他，其實私底下的他卻常常鬧出讓人忍不住爆笑的小故事呢～
這位擁有酷似元斌精靈般的大眼睛、深邃五官的小朋友，不要懷疑就是我們影帝黃晸玟的小時候，雖然表情看起來帶點不情願，酷酷反轉的模樣卻是跟現在的形象大不同！
另外關於黃晸玟的趣聞小故事，怎麼能錯過他傳聞中的婚紗照，和妻子互換衣服的爆笑舉動，而且這張照片絕對不是合成的，照片裡黃晸玟身穿美麗的白紗，妻子則穿著西裝服，雖然非常無俚頭，不過兩人卻笑得很幸福呢！
非常愛妻的他，連分娩的時候都不放過搞笑的機會，因為擔心妻子生小孩的時候會太緊張，於黃晸玟就讀自準備高帽、音響，在產房裡熱情的準備舞蹈給妻子看，來緩解他的情緒，沒想到這胡鬧的場面，只換來妻子一句「滾出去！」
如此荒唐、爆笑的經歷，真是讓人哭笑不得，真的只有魅力無限的黃晸玟才做得出來了XD
(圖：SEM Company、KBS2、采昌國際、《辣手警探》)
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