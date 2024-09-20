今年最快衝破200萬入場人次！《躁底師兄2 行刑師》擊敗《破墓》及《犯罪都市: 鐵拳清算》

2015年大熱電影《燥底師兄生擒富二代》（Veteran）新續集《躁底師兄2 行刑師》上映僅第三天瞬即達到2,095,936名觀衆，擊敗了《破墓》及《犯罪都市: 鐵拳清算》，成為今年（2024年）最快突破 200 萬大關的電影，兩者都花了四天時間才衝過200萬大關！

導演柳昇完更率黃晸玟、丁海寅、安普賢、張允柱、辛承桓等主演等近日頻頻四出宣傳兼謝票。柳昇完導演的動作電影一向讓人期待，亦多次嬴得百想藝術大獎、大鐘獎、青龍獎的最佳導演和最佳電影，包括《閨密盜賞團》《絕路狂逃》《燥底師兄生擒富二代》等。

《躁底師兄2 行刑師》有關黃晸玟飾演躁底火爆探員徐道哲，繼續日以繼夜地緝捕罪犯，隨著連環殺手的出現，今次凶案除了找來熱血新仔朴善宇（丁海寅飾），戲中還見到有安普賢的出現，追查期間卻引來連串不可思議的事件...



對於丁海寅的演出，輿論一致予以高度評價，黃晸玟更笑指鋒頭被丁海寅搶去呢。導演更稱讚丁丁海寅的演出，說跟他的「斯文」外表完全不一樣，完全是個硬漢。在電影中大部分的打戲都是親身上陣，由於動作場面非常可觀，被問到在拍攝期間有否受傷，尤其是在南山那場追逐打戲，丁海寅表示他經常受傷，可事實上，拍攝期間受傷也是無可避免的，慶幸本人沒有嚴重的受傷，都係擦損之類，就算是平常也會這樣的啊！他現在更加想拍動作片呢！丁海寅也不忘讚揚黃晸玟很能帶動拍攝現場氣氛，不管是工作人員還是演員們都很依賴他。



黃晸玟一向都是票房實力和對作品的信心保證而聞名，今次再度以「徐道哲」的身份展現出無可取代的演出。作為續集，他的描繪必須注入更深層的思考和真實性，甚至超越他之前的電影。黃晸玟對徐道哲的回歸感到高興，他表示拍攝《燥底師兄生擒富二代》後，這是期待已久的續集。並表示雖然時隔9年，但希望觀衆們能感受到徐道哲的心沒變。黃晸玟想盡可能地保持第一部電影的能量。在康城電影節上，黃政民早已憑藉《哭聲》、《北寒諜戰》等影片的出色表現，獲得了國際讚譽，他憑藉《躁底師兄2 行刑師》再次受邀參加康城電影節，吸引了全球電影界人士的目光。更是多次嬴得百想藝術大獎、大鐘獎、青龍獎的最佳男主角，包括《12.12首爾之春》《北寒諜戰》《半世紀的諾言》等。



安普賢在tvN劇《軍檢察官多伯曼》飾演軍官的演出獲得一致好評，今次在《躁底師兄2 行刑師》中，究竟是一個甚麼樣的角色呢。安普賢接下來還有一個與「少女時代」林允兒合演的電影《惡魔搬來了》，也是令人期待。

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