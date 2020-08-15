吳政世《百想》感言：「有時覺得世界不公平，但不要自責！一直做下去的話...沒能得到的安慰、補償一定會到來」

吳政世在《雖然是精神病但沒關係》中，飾演有自閉症的「文尚泰」讓觀眾們一起感受到尚泰的成長，演技真的非常好。他其實演過超多作品，比較近期的像是《觸及真心》、《山茶花開時》、《Stove League》、《模範刑警》等等。
在「第56屆百想藝術大賞」他也以《山茶花開時》拿下了最佳男配角，得獎感言他講道：「電視劇、電影、話劇、短片、獨立電影，每參與一部作品，我都獲得了一點成長。有的作品會讓我自我反省、有的作品會讓我得到安慰、有的作品會帶給我領悟，也想把這些領悟分享給大家。」
「至今大概拍攝了100多部作品，有的作品很成功、也有作品非常失敗，現在也有能讓我得到獎的作品，這100部的結果都不一樣，也挺神奇的。我自己感覺這100部我都注入了同樣的誠意、努力。不是我演得好結果就好，也不是我演得差就會失敗。」
「世界上真的有很多努力生活的普通人，看到他們就有一種世界不公平啊！堅持努力做自己工作的許多人，並沒有得到同等的結果，所以會覺得世界有點不公平。但儘管如此，也不要失望或是放棄，無論各位在做什麼，能一直做下去就好了。不要自責、不是各位的錯，一直做下去的話，就會發現明明只是平時在做的事，但之前沒能得到的安慰和補償一定會到各位身邊的，對我而言山茶花就是這樣的存在，相信各位一定會很快遇到自己的山茶。覺得辛苦、世界不懂你的時候，可以在心裡告訴自己，我很快就會遇見屬於我的山茶花。」最後也提到會一直為大家應援。
這又讓人想到日前他以「文尚泰」的身份和自閉患者粉絲見面，還一起去樂天世界玩。真的是一位溫暖、演技又好的演員啊！（小編偷偷希望明年他也能拿獎啊～）
（圖：tvN、KBS、JTBC）
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