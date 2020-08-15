童年时撞脸元斌？！关於影帝黄晸玟你不知道的小故事，一个比一个还爆笑～
明星 2020年8月15日 星期六09:00 HARU
原来影帝 #黄晸玟 还有这么不为人知的一面呢XD
曾拿下2届青龙电影奖、2届大钟奖等影帝的黄晸玟，出色的演技让他参与的电影票房都很不错，让他拥有超高的人气，实力如此出色的他，其实私底下的他却常常闹出让人忍不住爆笑的小故事呢～
这位拥有酷似元斌精灵般的大眼睛、深邃五官的小朋友，不要怀疑就是我们影帝黄晸玟的小时候，虽然表情看起来带点不情愿，酷酷反转的模样却是跟现在的形象大不同！
另外关於黄晸玟的趣闻小故事，怎么能错过他传闻中的婚纱照，和妻子互换衣服的爆笑举动，而且这张照片绝对不是合成的，照片里黄晸玟身穿美丽的白纱，妻子则穿著西装服，虽然非常无俚头，不过两人却笑得很幸福呢！
非常爱妻的他，连分娩的时候都不放过搞笑的机会，因为担心妻子生小孩的时候会太紧张，於黄晸玟就读自准备高帽、音响，在产房里热情的准备舞蹈给妻子看，来缓解他的情绪，没想到这胡闹的场面，只换来妻子一句「滚出去！」
如此荒唐、爆笑的经历，真是让人哭笑不得，真的只有魅力无限的黄晸玟才做得出来了XD
(图：SEM Company、KBS2、采昌国际、《辣手警探》)
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