準備好了嗎？BTS防彈少年團將於10月10、11號舉辦演唱會，線上＆現場同時開唱！

不只有新歌可以聽，還有演唱會可以看，太幸福啦～
昨日13號才剛公開新曲《Dynamite》最新的概念照，隨後Big Hit Entertainment也接著宣布防彈少年團將於10月10、11號連續兩天在線上以及首爾舉辦演唱會《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》
先前因為疫情的緣故，而取消許多場全球巡迴演唱會的防彈少年團，行程依舊是滿檔，先是在21號發表新曲《Dynamite》，接著將參加月底的《2020 MTV Video Music Awards》，以及9月10號最新的紀錄式電影《BREAK THE SILENCE: THE MOVIE》～
當然還有10月最新的演唱會，這次《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》將採用線上以及現場的方式舉辦，開唱的場地將於首爾地區舉行，但是也因為疫情的關係，所以現場也只會售出部分的觀眾席，讓粉絲之間能夠保持適當的社交距離。
詳細的線上&現場觀看資訊，官方也將會在日後公布，雖然海外粉絲目前無法直接到現場，不過還是能由線上的方式欣賞防彈帶來最精彩的表演～
(圖：IG@bts.bighitofficial、Big Hit Entertainment)
YuLing@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究