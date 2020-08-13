[花絮片]《惡之花》三四集花絮：導演貼心提醒「肚肚露出來了」！李準基吊鋼絲數度手滑驚險爬外牆
韓劇 2020年8月13日 星期四09:45 Erin
[雷，提及劇情]集集精彩的《惡之花》本周將播出第五、六集，到底這對恩愛夫妻會不會因為過往事件而受衝擊？全片充滿緊張刺激令觀眾們也懸著一顆心，擔心李準基真實身分暴露。先來看輕鬆的幕後花絮拍攝吧！
在上週幕後花絮中，李準基與文彩元有著夫妻滾沙發的片段，身為警察的文彩元還家中依舊認真研究案件，並與老公分享。李準基事前準備許久，當正式開拍時，兩人正在甜蜜細語對話，卻聽到導演說「肚子露出來了！」嚇得背對鏡頭的文彩元說：「肚子嗎？」李準基趕緊說：「是我啦！」原來他的衣服被撩起了一角，導演要他拉好，兩人也笑了起來。
最驚險的一幕就是李準基進入記者家找尋證據，卻遇上文彩元警隊也來搜查，他只好先躲在大樓外緊貼著外牆，文彩元只要一拉開百葉窗就能看見他，這幕令人窒息的場面李準基更是吊著鋼絲拍攝，文彩元隔著玻璃與李準基玩了起來，不過李準基數度手滑也沒踩穩，看得令人膽戰心驚，不過他一派輕鬆地說：「之前還拍過更驚險的，這程度還好啦！」
還有金記者緊急跑來找李準基的場面，兩人對戲時都因為童星小女孩笑了出來，現場滿滿的拍攝機器，就連最後李準基必須把金記者推出門外，都沒有地方躲。
《惡之花》中也因為李準基與文彩元身分設定上的衝突，兩人充滿追逐與打鬥的場面，在這個倉庫中兩人差點就面對面了，不過李準基拿了布矇住了文彩元的頭部，並將文彩元用手銬銬在原地以求順利脫逃，但看到即將有墜落的物品要砸下來，卻趕緊衝過去抱緊文彩元，用自己的身體去擋住上方掉落物，這對夫妻互動實在太甜了，即使是動作戲碼也能感受到老公的體貼。
《惡之花》本周劇情將更加緊張，文彩元在倉庫現場撿到了自己送給老公作為禮物的錶帶，驚覺老公可能被綁架，她將如何營救？讓我們繼續期待每周三周四晚間播出的tvN《惡之花》吧！
照片：《惡之花》花絮截圖, tvN
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