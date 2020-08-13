[花絮片]《恶之花》三四集花絮：导演贴心提醒「肚肚露出来了」！李准基吊钢丝数度手滑惊险爬外墙
韩剧 2020年8月13日 星期四09:45 Erin
[雷，提及剧情]集集精彩的《恶之花》本周将播出第五、六集，到底这对恩爱夫妻会不会因为过往事件而受冲击？全片充满紧张刺激令观众们也悬著一颗心，担心李准基真实身分暴露。先来看轻松的幕后花絮拍摄吧！
在上周幕后花絮中，李准基与文彩元有著夫妻滚沙发的片段，身为警察的文彩元还家中依旧认真研究案件，并与老公分享。李准基事前准备许久，当正式开拍时，两人正在甜蜜细语对话，却听到导演说「肚子露出来了！」吓得背对镜头的文彩元说：「肚子吗？」李准基赶紧说：「是我啦！」原来他的衣服被撩起了一角，导演要他拉好，两人也笑了起来。
最惊险的一幕就是李准基进入记者家找寻证据，却遇上文彩元警队也来搜查，他只好先躲在大楼外紧贴著外墙，文彩元只要一拉开百叶窗就能看见他，这幕令人窒息的场面李准基更是吊著钢丝拍摄，文彩元隔著玻璃与李准基玩了起来，不过李准基数度手滑也没踩稳，看得令人胆战心惊，不过他一派轻松地说：「之前还拍过更惊险的，这程度还好啦！」
还有金记者紧急跑来找李准基的场面，两人对戏时都因为童星小女孩笑了出来，现场满满的拍摄机器，就连最后李准基必须把金记者推出门外，都没有地方躲。
《恶之花》中也因为李准基与文彩元身分设定上的冲突，两人充满追逐与打斗的场面，在这个仓库中两人差点就面对面了，不过李准基拿了布蒙住了文彩元的头部，并将文彩元用手铐铐在原地以求顺利脱逃，但看到即将有坠落的物品要砸下来，却赶紧冲过去抱紧文彩元，用自己的身体去挡住上方掉落物，这对夫妻互动实在太甜了，即使是动作戏码也能感受到老公的体贴。
《恶之花》本周剧情将更加紧张，文彩元在仓库现场捡到了自己送给老公作为礼物的表带，惊觉老公可能被绑架，她将如何营救？让我们继续期待每周三周四晚间播出的tvN《恶之花》吧！
照片：《恶之花》花絮截图, tvN
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