SuperM 明日發行新歌 下週登美電視節首度公開表演！
KPOP 2020年8月13日 星期四09:25 施乃琪
從出道就以海外市場為主要目標的 SuperM，時隔一年的新作品也將在美國的電視節目上首度公開！
SM Entertainment 今天（13 日）透露，SuperM 將於 20 日登美國 ABC 頻道自 1975 年開播至今的知名晨間節目《Good Morning America》節目，除了接受訪問外，也會首度在電視上公開表演最新單曲 “100”。
最近 SuperM 已經陸續公開七位成員的團體照和個人概念照，大展前衛、動感十足的形象。在 14 日發行 “100” 後，他們也會透過 SuperM 和 SMTOWN 的官方頻道公開《SuperM THE STAGE》影片，以不同概念表演多種版本的新歌。
另一方面，SuperM 將以 "100" 為起點啟動首張正規專輯〈Super One〉的企劃，在正式發行完整專輯前，還會於 9 月 1 日再推出第二首新歌「老虎」！
（照片或影片來源：SM Entertainment）
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