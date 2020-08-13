渣皇變身建築公司帥氣理事！新劇《Kairos》公開「申成祿」迷人西裝照～

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期待申成祿這次的新角色，演起戲來又是那個專注帥氣的模樣～！（主演還有李世榮、安普賢、南奎里）

MBC 全新月火劇《Kairos》（每週一、二播出）公開了男主角申成祿的人物劇照，一席帥氣筆挺西裝和工作服吸引了粉絲們的注意。

《Kairos》是一部穿越時空的奇幻驚悚懸疑劇，講述金瑞鎮（申盛祿 飾）因為年幼的女兒被綁架而備受打擊，聯繫上了生活在一個月前、來自過去的韓愛莉（李世榮 飾），兩人為了拯救心愛的家人而奮戰的故事。



▼申成祿飾演的「金瑞鎮」，是一位朝著成功而努力並成為最年輕的社長，一切都很完美的他某天突然失去了一切。為了挽回自己的不幸，他和生活在過去的韓愛莉交流，經歷一連串無法預測的事情。



▼李世榮飾演的「韓愛莉」，每天都過得很艱辛，為了籌集媽媽的手術費，她半工半讀，很小就為了生活而奔波。在艱辛的生活中，她心愛的媽媽突然失蹤了，陷入絕望的她開始和生活在未來的金瑞鎮聯繫…。



▼安普賢飾演的「徐道奎」，是和男主金瑞鎮同建築公司的課長角色，頭腦好又很能幹。他是最先得知擁有強勁氣勢的瑞鎮負責的項目產生漏洞的人。



▼南奎里飾演的「姜賢彩」，是一位家世背景完美的小提琴手，瑞鎮的太太，原本幸福的婚姻生活遇到了想像不到的情況。



《Kairos》由《不是機器人啊》《春天來了，春天》朴勝宇導演和李秀賢編劇合作，預計在10月26日首播。

（圖：官方劇照）

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