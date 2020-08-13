SuperM 明日发行新歌 下周登美电视节首度公开表演！
KPOP 2020年8月13日 星期四09:25 施乃琪
从出道就以海外市场为主要目标的 SuperM，时隔一年的新作品也将在美国的电视节目上首度公开！
SM Entertainment 今天（13 日）透露，SuperM 将於 20 日登美国 ABC 频道自 1975 年开播至今的知名晨间节目《Good Morning America》节目，除了接受访问外，也会首度在电视上公开表演最新单曲 “100”。
最近 SuperM 已经陆续公开七位成员的团体照和个人概念照，大展前卫、动感十足的形象。在 14 日发行 “100” 后，他们也会透过 SuperM 和 SMTOWN 的官方频道公开《SuperM THE STAGE》影片，以不同概念表演多种版本的新歌。
另一方面，SuperM 将以 "100" 为起点启动首张正规专辑〈Super One〉的企划，在正式发行完整专辑前，还会於 9 月 1 日再推出第二首新歌「老虎」！
（照片或影片来源：SM Entertainment）
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