10年無新作！本來江林公子找他演，那些年被元斌婉拒的超人氣票房作品～ JTBC熱門月火劇《模範刑警》刷新自身收視率，僅排在經典韓劇《耀眼》之後 TWICE定延因健康原因不出席2020 Soribada頒獎禮 每部劇都超火！挑選作品眼光超神準的5位演員，幾乎都是經典呢！ 電影《擔保》成東鎰：下次能不能找我跟河智苑演CP？不要當父女了？ 渣皇變身建築公司帥氣理事！新劇《Kairos》公開「申成祿」迷人西裝照～ [花絮片]《惡之花》三四集花絮：導演貼心提醒「肚肚露出來了」！李準基吊鋼絲數度手滑驚險爬外牆 SuperM 明日發行新歌 下週登美電視節首度公開表演！ Dreamcatcher 釋出首波 MV 預告片 舞蹈版預告今晚公開！ 崔振赫再展歌喉！將領軍《喪屍偵探》演員群登歌唱節目《不朽的名曲》 紅爆韓國的怪物新人「SSAK3」熱潮背後的流行文化原因是什麼！？ BTS防彈少年團〈Dynamite〉團體照曝光 紀錄電影今日開賣門票！ 邕聖祐忙拍新戲仍準備粉絲活動 線上派對連辦五天！ 《首爾鄉巴佬》李昇基爆料想約韓孝周，但得到回答總是曖昧不明！？ 馬東石接拍新片啦！《狎鷗亭報告》搭檔鄭敬淏&吳娜拉&吳漣序：揭秘江南區整容事業 (G)I-DLE 回歸後首冠！日語新歌 MV 下週公開 一家三口的婚禮！盛駿9月12日與圈外人妻子補辦婚禮

2020 年這個不一樣的炎熱，受疫情影響，我們每天都無可奈何地需要戴著口罩，活著猶如叫人窒息般的生活。幸好，一隊正於韓國廣為熱議，由三位韓流殿堂級人物組建而成的新團體「SSAK3」（싹쓰리），能為這個沉寂的暑假，帶來一份格外涼快的舒暢感。

透過 MBC 電視台的綜藝節目《玩什麼好呢》（놀면 뭐하니?）中產生之夏日企劃團體，由劉在錫、李孝利與鄭智薰（Rain）三人，以重組在韓國樂壇消失已久的混聲組合與夏日舞曲，並走「NewTro」的 90 年代舊風格配上新時代編曲的特別組合 — 「SSAK3」（싹쓰리），剛於上周正式出道以後，新推出的主打歌《再次來到這海邊》（다시 여기 바닷가）不只全數登上韓國多大串流音源榜的下載三甲行列，更同時勇奪 M! Countdown 與 Show! 音樂中心的冠軍位置，人氣簡直是一時無兩。



除了「SSAK3」，韓國 KBS 的另一以介紹 80 與 90 年代 KPOP 流行音樂的綜藝節目《20 世紀 Hit Song》（이십세기 힛-트쏭），近來也備受韓國觀眾關注。早前播出的一集，製作團隊更邀請了曾於 90 年代，憑一曲「3! 4!」 享負盛名的 Hip-hop 跟舞曲混聲組合「Roo'ra」 （룰라）久別螢幕下親身現場表演，為觀眾帶來既懷念又溫暖的歡愉。

當然韓國社會大吹 90 年代音樂懷舊風，不只是來自 2020 的今日，這股世紀末感性浪潮其實是從幾年前開始，由多個韓國綜藝節目孕育出來。好像有引來梁俊日與太四子再次捧熱的 JTBC 綜藝節目《Two Yoo Project - 尋找 Sugar Man》，另外也有 MBC 綜藝節目《無限挑戰》，他們先曾經製作了《高速公路歌謠祭》與《土土歌》等懷舊音樂節目，廣受好評，後來他們更曾經邀請了象徵著 90 年代末第一代 KPOP 偶像男團的 H.O.T. 跟水晶男孩（SECHSKIES）復出表演，及至 tvN 的電視劇《請回答》系列，也充分發揮了帶起這股懷舊風的作用。



到了近日，90 年代舞曲組合「Cool」（쿨）的舊作再次風靡韓國樂壇，NCsoft 便藉此機會，找來一批今天的 KPOP 歌手，舉辦了《（FEVER Music 2020 Cool Summer Project），邀請他們重新詮釋「Cool」的歌曲。另外，高耀太 （코요태）繼翻唱混合組合 「UP」 的人氣歌曲《大海》於上月公開後，早前又與 90 年代的人氣作曲家朱英勳合作推出了大有 90 年代風格的新曲《我夏》（아하），人氣亦不容忽略。



隨著 90 年代的 KPOP 音樂再次被炒熱，今天在韓國各大搜尋引擎網上，我們也不難發現有大量已達母親年紀的女性，她們廣在自家的 Naver Cafe 討論室內，發文發帖分享這些音樂節目內容，並和網友分享自己的感情。

那麼，從 SSAKS 的熱潮開始，到近來 90 年代 KPOP 音樂再次回潮，大受觀眾歡迎的因由是什麼？

首先，如果留意在那些音樂節目影片下留言的觀眾，我們經常發現「治癒」一詞就像關鍵詞一樣並行出現。近半年由於韓國社會大受新冠肺炎疫情影響，國民生活隨著抗疫狀況持續下去，疲憊感已充斥著社會氛圍，再加上經濟不景氣，民眾的心理壓力越見嚴重。有言越是艱難越期待熟悉的東西，大眾今天因而希望通過熟悉的 90 年代音樂，能從中回憶，並懷緬當年韓國昔日的好日子，得到舒適感，以緩解緊張社會氣氛。



至於，為何特別是 90 年代音樂？其實，90 年代作為韓國 KPOP 音樂的發源時代，不少今天對韓國流行音樂樂壇影響甚深的音樂人與公司代表，都是出身自那個年代。當年流行的 Hip-hop、舞曲與 Rap 的風格，對比 70 與 80 年代的音樂更多元化，跟今天的音樂不離太遠，對今天 10 多歲至 20 歲的一代而言，都是既新鮮，但又會想多了解的音樂類型。

況且，今天那些再次復出的 90 年代 KPOP 樂團與歌手，他們都不只是單靠重唱而已，而是把舊曲配上今天流行的偶像化舞台設計與編曲，舊曲新編，重新描繪了那個舊時代，也是引起新一代關注的原因。



而且，今天在韓國國內，有經濟能力且仍會消費音樂，30 至 40 歲成長於 90 年代的一群，當他們得知熟悉的歌手再一次復出表演，推出新專輯時，那一同代人絕對是支撐這次復古潮的主要經濟力量推手。況且，相較於今天的 KPOP 偶像團隊，還有早前再次被炒熱，廣受 60 至 70 年代成長年齡群歡迎的韓國演歌「Trot」音樂，一直找不到時代位置的 90 年代音樂，便可借今次浪潮，成功建立屬於他們個時代的聚興點。



當然，能夠吸引今天 10 多歲一代青年人喜愛，就如「SSAK3」一樣，他們不只是一隊只在翻唱舊作的懷舊樂團。在整個創造「SSAK3」的過程中，他們連同節目製作團隊，也同時採用了今天 KPOP 粉絲走紅的關鍵方程度，即通過網絡直播與粉絲進行雙向交流，也是他們積累人氣要素之一。「SSAK3」除了在節目外，亦有通過 YouTube Live，不僅組合名字，連成員的活動名稱，也是由粉絲們提議決定，讓粉絲們感覺「SSAK3」的形成，是由他們參與並培養出來。

所以，由「SSAK3」的忽然冒起，還有最近 90 年代 KPOP 音樂一一再次被炒熱，抗疫疲憊下勾起治癒的熟悉感，還有建立跨時代的對話音樂空間，都是這些音樂成功復甦的因由。

---

參考報導：https://bit.ly/2EQ4Myi / https://bit.ly/33od2zK

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

鍾樂偉@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞