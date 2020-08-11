[整理雷]《惡之花》充滿矛盾的人物設定太精彩！第一集就親到忘我〜還沒追的快跟上〜

[整理雷]由李準基以及文彩元繼《犯罪心理》後的再度合作《惡之花》，描述一位重案組警察志媛（文彩元飾）擁有溫柔老公與可愛女兒，但這位好好先生熙成（李準基飾）竟是警方的通緝犯？劇情的鋪陳精彩可期，大家開始追了嗎？
＃導演擁有清楚的敘事功力
《惡之花》中李準基的身分以及過去所發生的事情，是本劇最大核心，本劇除了說明目前的熙成與志媛的生活外，也需要同步交代過去兩人的相遇以及交往，由於兩人在外型上改變並不大，導演特地讓過往的李準基染上了金髮，觀眾們也就能輕易分辨出現在與過去了，也能理解到他當時必須改頭換面的原因。
＃以台詞及動作讓觀眾明白人物關係與個性
《惡之花》描述一對幸福夫妻，劇情一開始就少不了纏綿戲碼，李準基與文彩元一登場就以長吻演出了兩人仍像熱戀中的情侶，而經由一次次案件中讓觀眾了解文彩元的破案功力，還有她的團隊成員也都非常有實力。每一次的案件都與一樁長期未破懸案有關，也逐漸揭開了白熙成不為人知的過往。
非常討厭志媛的一對公婆，從對話中觀眾們一看也知道不是李準基的真正父母，但至於為何志媛沒有發現老公有可疑之處？老公熙成說了一句「我選擇她，是因為她只會看她想看到的事情。」，加上劇情描述過往兩人交往經過，都由女生主動示愛告白，因此可說是被愛情沖昏了頭，不太可能懷疑起身邊溫柔又體貼的老公。
＃充滿糾葛的人物設定
《惡之花》中一位追查獨家報導的記者，是熙成的中學同學，揭穿了他是通緝犯的身分，差點遭到殺害，但在另一模仿殺人案件中他卻成了熙成的不在場證明。依照兩人的對話看來，記者中學時曾霸凌熙成，加上在他家中找到的錄影帶中有著秘密，讓他開始暗中幫助熙成。
＃令人窒息的緊張追擊戰
《惡之花》熙成暗中調查要洗刷自己的嫌疑，卻屢次差一點被自己的太太抓到，其中李準基躲避在大樓外牆的場面，文彩元正要掀開窗簾與他面對面，場面令人幾乎窒息。另外李準基正準備逃離現場卻直接被文彩元從背後追逐，兩人還展開近身搏鬥，他一邊要隱藏自己怕被認出，一邊還要擔心老婆在打鬥中受傷，相當兩難，也看得出的確兩人是很相愛的。
＃未解的謎團
初登場的姊姊都海秀，到底知道多少當年的真相？都賢秀真的有與父親聯手殺人嗎？若沒殺人，當年突然消失無蹤的原因是？記者的錄影帶中有什麼祕密？《惡之花》許多場面都展現出如同警匪片中的緊張感，喜愛緊張的觀眾們別錯過。
照片：tvN《惡之花》
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