九月還有這部！新劇《私生活》高庚杓、徐玄、金孝珍、金永敏「美型騙子」大集合 [整理雷]《惡之花》充滿矛盾的人物設定太精彩！第一集就親到忘我〜還沒追的快跟上〜 《回到18歲》第二版預告：37歲尹相鉉回頭唸高中，李到晛要如何演出大叔氣質？ 泫雅親曬劇透照，泳衣外穿還抖臀頂胯！金髮紅唇的她回來了～ 權珉娥粉絲請求警察徹查「AOA霸凌事件」！雪炫新劇引韓網爭議：不想看旁觀者演警察 女團團照最愛的POSE就是這個！幾乎每個團都拍過XD

只要是尹相鉉演喜劇我就追！再加上大勢小鮮肉「清明護衛」李到晛，而且還是《Go Back夫婦》的導演執導，不追太可惜啦～！！！

JTBC 全新月火劇《回到18歲》（18 Again／每週一、二播出）又公開了第二版的全新概念預告，37歲尹相鉉的靈魂搭配18歲李到晛的身體，回頭重新再唸一次高中，會是什麼樣的感受呢？

《回到18歲》改編自歐美熱門電影《重返17歲》，講述丈夫在離婚前夕突然回到18年前全盛時期的奇幻故事。



▼首支預告，原本是尹相鉉挽留金荷娜的浪漫晚餐，畫風一轉瞬間變成李到晛牽著金荷娜的手：「再給我一次機會吧！妳是我的初戀也是我最後的愛，我愛妳。」在旁人眼中，金荷娜變成攻略下小鮮肉、相當有本事的女人，但本人200%慌張啊～！XDDDD



▼第二版預告則是李到晛帥氣登場，37歲尹相鉉的靈魂搭配18歲李到晛的身體，雖然充滿熱情，但時代不同了，連續被新同學們嗆，他應該要如何渡過這個全新的高中生活呢？XDDD



▼最新劇照：



【人物簡介】

▼金荷娜飾演「鄭多貞」，她邊工作邊帶孩子，是媽媽們都非常嚮往的成功女性，有一對18歲的龍鳳胎，雖然很晚才當上主播，但工作和家庭都很成功，是一個專業且擁有溫暖性格的人物。



▼尹相鉉飾演37歲的「洪大英」，是一個從妻子那裡收到離婚通知，被孩子們無視，又被公司解僱的中年大叔。



▼李到晛飾演18歲的洪大英，洪大英在高中時期是一個制霸籃球比賽，因為籃球實力而備受關注的天才，但37歲的他只是一個平凡的大叔。在他反悔人生的瞬間，卻以37歲的靈魂，迎來了18歲全盛期的身體，他把名字改成「高宇英」，重新開始了第二次的人生。



《回到18歲》由《Go Back夫婦》的河炳勛導演與崔鎮源作家再次合作打造，預計在9月7日晚間 21:30 首播。



（圖：官方劇照）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞