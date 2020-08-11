[整理雷]《恶之花》充满矛盾的人物设定太精彩！第一集就亲到忘我〜还没追的快跟上〜

[整理雷]由李准基以及文彩元继《犯罪心理》后的再度合作《恶之花》，描述一位重案组警察志媛（文彩元饰）拥有温柔老公与可爱女儿，但这位好好先生熙成（李准基饰）竟是警方的通缉犯？剧情的铺陈精彩可期，大家开始追了吗？
＃导演拥有清楚的叙事功力
《恶之花》中李准基的身分以及过去所发生的事情，是本剧最大核心，本剧除了说明目前的熙成与志媛的生活外，也需要同步交代过去两人的相遇以及交往，由於两人在外型上改变并不大，导演特地让过往的李准基染上了金发，观众们也就能轻易分辨出现在与过去了，也能理解到他当时必须改头换面的原因。
＃以台词及动作让观众明白人物关系与个性
《恶之花》描述一对幸福夫妻，剧情一开始就少不了缠绵戏码，李准基与文彩元一登场就以长吻演出了两人仍像热恋中的情侣，而经由一次次案件中让观众了解文彩元的破案功力，还有她的团队成员也都非常有实力。每一次的案件都与一桩长期未破悬案有关，也逐渐揭开了白熙成不为人知的过往。
非常讨厌志媛的一对公婆，从对话中观众们一看也知道不是李准基的真正父母，但至於为何志媛没有发现老公有可疑之处？老公熙成说了一句「我选择她，是因为她只会看她想看到的事情。」，加上剧情描述过往两人交往经过，都由女生主动示爱告白，因此可说是被爱情冲昏了头，不太可能怀疑起身边温柔又体贴的老公。
＃充满纠葛的人物设定
《恶之花》中一位追查独家报导的记者，是熙成的中学同学，揭穿了他是通缉犯的身分，差点遭到杀害，但在另一模仿杀人案件中他却成了熙成的不在场证明。依照两人的对话看来，记者中学时曾霸凌熙成，加上在他家中找到的录影带中有著秘密，让他开始暗中帮助熙成。
＃令人窒息的紧张追击战
《恶之花》熙成暗中调查要洗刷自己的嫌疑，却屡次差一点被自己的太太抓到，其中李准基躲避在大楼外墙的场面，文彩元正要掀开窗帘与他面对面，场面令人几乎窒息。另外李准基正准备逃离现场却直接被文彩元从背后追逐，两人还展开近身搏斗，他一边要隐藏自己怕被认出，一边还要担心老婆在打斗中受伤，相当两难，也看得出的确两人是很相爱的。
＃未解的谜团
初登场的姊姊都海秀，到底知道多少当年的真相？都贤秀真的有与父亲联手杀人吗？若没杀人，当年突然消失无踪的原因是？记者的录影带中有什么秘密？《恶之花》许多场面都展现出如同警匪片中的紧张感，喜爱紧张的观众们别错过。
照片：tvN《恶之花》
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