九月還有這部！新劇《私生活》高庚杓、徐玄、金孝珍、金永敏「美型騙子」大集合
韓劇 2020年8月11日 星期二10:20 MiJimin
（最新雙人海報）誇張～這麼新鮮的陣容組合…小編我會太期待啦～！！！（騙子們就是要這麼好看）
JTBC 全新水木劇《私生活》（每週三、四播出）公開了四位主演的雙人海報，四大騙子以正裝示人，海報也相當有質感，讓人期待感更加提高，看到有網友說：「一眼看到劇名沒興趣，但看到陣容就會很想追啊。」小編也是非常認同！！！
《私生活》講述「生活型詐欺師」不經意介入國家機密，為了能生存下去而施展所有詐欺技巧，和大企業展開詐欺對決的故事。作品中也能看到韓國人在時代變遷之下，為了生存而不得不從事詐欺業的家庭生活為開端，反應了相當寫實的現況，想必這部劇會引起相當大的共鳴感。
【人物簡介－按照海報排位介紹】
▼金孝珍飾演詐欺犯上位 1% 的職業詐欺犯「鄭福基」；徐玄飾演從小在騙子父母的撫養下長大，耳濡目染地學習許多詐欺技巧的「車珠恩」。
▼金英敏飾演鄭福基的詐騙搭檔「金在旭」；高庚杓飾演假冒電子大企業的開發組長，來接近女主珠恩的「李正煥」。
本劇由《大撲》南健導演與《我的美麗新娘》《無情都市》劉成烈編劇合作，預計9月16日首播。
（圖：官方海報）
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