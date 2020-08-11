《回到18岁》第二版预告：37岁尹相铉回头念高中，李到晛要如何演出大叔气质？

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只要是尹相铉演喜剧我就追！再加上大势小鲜肉「清明护卫」李到晛，而且还是《Go Back夫妇》的导演执导，不追太可惜啦～！！！

JTBC 全新月火剧《回到18岁》（18 Again／每周一、二播出）又公开了第二版的全新概念预告，37岁尹相铉的灵魂搭配18岁李到晛的身体，回头重新再念一次高中，会是什么样的感受呢？

《回到18岁》改编自欧美热门电影《重返17岁》，讲述丈夫在离婚前夕突然回到18年前全盛时期的奇幻故事。



▼首支预告，原本是尹相铉挽留金荷娜的浪漫晚餐，画风一转瞬间变成李到晛牵著金荷娜的手：「再给我一次机会吧！你是我的初恋也是我最后的爱，我爱你。」在旁人眼中，金荷娜变成攻略下小鲜肉、相当有本事的女人，但本人200%慌张啊～！XDDDD



▼第二版预告则是李到晛帅气登场，37岁尹相铉的灵魂搭配18岁李到晛的身体，虽然充满热情，但时代不同了，连续被新同学们呛，他应该要如何渡过这个全新的高中生活呢？XDDD



▼最新剧照：



【人物简介】

▼金荷娜饰演「郑多贞」，她边工作边带孩子，是妈妈们都非常向往的成功女性，有一对18岁的龙凤胎，虽然很晚才当上主播，但工作和家庭都很成功，是一个专业且拥有温暖性格的人物。



▼尹相铉饰演37岁的「洪大英」，是一个从妻子那里收到离婚通知，被孩子们无视，又被公司解雇的中年大叔。



▼李到晛饰演18岁的洪大英，洪大英在高中时期是一个制霸篮球比赛，因为篮球实力而备受关注的天才，但37岁的他只是一个平凡的大叔。在他反悔人生的瞬间，却以37岁的灵魂，迎来了18岁全盛期的身体，他把名字改成「高宇英」，重新开始了第二次的人生。



《回到18岁》由《Go Back夫妇》的河炳勋导演与崔镇源作家再次合作打造，预计在9月7日晚间 21:30 首播。



（图：官方剧照）

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