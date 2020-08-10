元虎敲定發片日期 即將正式重啟活動！
KPOP 2020年8月10日 星期一13:23 施乃琪
隨著個人新 LOGO 公開，元虎在退出 Monsta X 近一年後，終於準備重新出發了！
HIGHLINE Entertainment 昨晚宣布元虎將於 9 月 4 日發行首張個人迷你專輯〈Love Synonym (#1) Right for Me〉，並公開了設計別緻的預告海報。
隨著消息曝光，元虎也迫不及待地公開自拍向粉絲 WENEE 喊話：「親愛的 WENEE 們！大家球袋嗎？我最近真的很想你們！」照片中的元虎使用的手機殼印著大大的 “WENEE” 字樣，十分吸引目光。
元虎於去年 10 月退出 Monsta X，今年 4 月他陸續和 Starship Entertainment 旗下品牌 HIGHLINE 及美國的音樂經紀公司 MAVERICK 簽約，當時便預告將和美國的製作人合作。期待元虎即將推出的〈Love Synonym (#1) Right for Me〉囉！
（照片或影片來源：HIGHLINE Entertainment）
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