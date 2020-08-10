元虎敲定发片日期 即将正式重启活动！
KPOP 2020年8月10日 星期一13:23 施乃琪
随著个人新 LOGO 公开，元虎在退出 Monsta X 近一年后，终於准备重新出发了！
HIGHLINE Entertainment 昨晚宣布元虎将於 9 月 4 日发行首张个人迷你专辑〈Love Synonym (#1) Right for Me〉，并公开了设计别致的预告海报。
随著消息曝光，元虎也迫不及待地公开自拍向粉丝 WENEE 喊话：「亲爱的 WENEE 们！大家球袋吗？我最近真的很想你们！」照片中的元虎使用的手机壳印著大大的 “WENEE” 字样，十分吸引目光。
元虎於去年 10 月退出 Monsta X，今年 4 月他陆续和 Starship Entertainment 旗下品牌 HIGHLINE 及美国的音乐经纪公司 MAVERICK 签约，当时便预告将和美国的制作人合作。期待元虎即将推出的〈Love Synonym (#1) Right for Me〉罗！
（照片或影片来源：HIGHLINE Entertainment）
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