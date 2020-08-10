《認識的哥哥》預告「摯友特輯」鄭容和、李準、鄭世雲、李鎭赫攜手出演！
綜藝 2020年8月10日 星期一11:15 MiJimin
剛好都是會吉他彈唱的偶像＋跳舞很厲害的偶像，好期待他們的故事跟表演啊～！（這一集感覺會特別好笑XD）
JTBC 熱門綜藝《認識的哥哥》的最新一集預告中，本週六將迎來兩組「摯友」男偶像，分別是鄭容和、李準，以及鄭世雲、李鎭赫，一開場就帶給大家滿滿笑點，相當有梗啊～！
▼預告：
▼李準沒有容和活不下去，鄭容和也是～。
▼李鎭赫沒有世雲就去見其他朋友，鄭世雲也是！（說好的摯友呢XD）
▼容和在首爾第一個見到的人就是小準，所以相當依賴他。
▼鎭赫和世雲其實才認識一個月而已？XD
▼容和覺得姜鎬童很帥氣，姜鎬童留下一句：「容和啊，多多喜愛綜藝吧！」的名言。
▼四人也將帶來舞蹈表演，以及吉他自彈自唱，大家可以多多期待！
▼聽完世雲cover完自己的歌，容和很有sense的說：「世雲啊，多多喜愛我的歌吧！」感覺會變成流行與啊…XDDD
非常期待四位男偶像在節目上的發揮，記得鎖定本週六晚間九點《認識的哥哥》喔！
（圖：愛奇藝）
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