韓娛圈最神秘的藝人！加在一起出道70年的SSAK3竟然從沒見過他真人

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SSAK3雖然是剛剛出道的企劃團體，但成員劉在錫、李孝利和Rain哪位不是韓娛圈響噹噹的人物，個人出道均超過20年，出道總年限超過70年的3人竟然還有沒見過的藝人。

日前播出的《閒著幹嘛呢》中，劉在錫、李孝利和Rain三人一邊喝著咖啡一邊閒聊，享受著節目錄製前的閒暇時光。 看到咖啡品牌的李孝利說道：「這是元斌代言的品牌吧。 」劉在錫表示：「我到現在都沒見過元斌真人。 」沒想到他的一句話引起了其他兩人的共鳴，原來在娛樂圈摸爬滾打了這麼多年的3人誰都沒見過元斌本人。



不過說來也不奇怪，畢竟元斌在韓娛圈就是個神秘的存在，上一部作品還是10年前的電影《孤膽特工》。 從2010年之後，除了某咖啡廣告之外，元斌就過起了半隱退的生活，鮮少在公眾場合亮相，以至於偶然現身拍攝廣告被拍都能登上熱搜榜。



SSAK3的3人加起來出道有70年，竟然都沒見過元斌，看來不僅僅是我們普通人，連明星見元斌一面都很難啊，難怪被稱為「藝人們的藝人」。 節目之後，不少觀眾在網路上留言稱：「什麼，連出道30年的劉在錫都沒見過他」、「貌似李孝利在節目裡和元斌通過電話」、「哥不在江湖，江湖卻一直有哥的傳說」等。

「圖：《閒著幹嘛呢》、《孤膽特工》」

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