《认识的哥哥》预告「挚友特辑」郑容和、李准、郑世云、李鎭赫携手出演！

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刚好都是会吉他弹唱的偶像＋跳舞很厉害的偶像，好期待他们的故事跟表演啊～！（这一集感觉会特别好笑XD）

JTBC 热门综艺《认识的哥哥》的最新一集预告中，本周六将迎来两组「挚友」男偶像，分别是郑容和、李准，以及郑世云、李鎭赫，一开场就带给大家满满笑点，相当有梗啊～！



▼预告：



▼李准没有容和活不下去，郑容和也是～。



▼李鎭赫没有世云就去见其他朋友，郑世云也是！（说好的挚友呢XD）



▼容和在首尔第一个见到的人就是小准，所以相当依赖他。



▼鎭赫和世云其实才认识一个月而已？XD



▼容和觉得姜镐童很帅气，姜镐童留下一句：「容和啊，多多喜爱综艺吧！」的名言。



▼四人也将带来舞蹈表演，以及吉他自弹自唱，大家可以多多期待！



▼听完世云cover完自己的歌，容和很有sense的说：「世云啊，多多喜爱我的歌吧！」感觉会变成流行与啊…XDDD



非常期待四位男偶像在节目上的发挥，记得锁定本周六晚间九点《认识的哥哥》喔！

（图：爱奇艺）

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