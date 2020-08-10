《认识的哥哥》预告「挚友特辑」郑容和、李准、郑世云、李鎭赫携手出演！
综艺 2020年8月10日 星期一11:15 MiJimin
刚好都是会吉他弹唱的偶像＋跳舞很厉害的偶像，好期待他们的故事跟表演啊～！（这一集感觉会特别好笑XD）
JTBC 热门综艺《认识的哥哥》的最新一集预告中，本周六将迎来两组「挚友」男偶像，分别是郑容和、李准，以及郑世云、李鎭赫，一开场就带给大家满满笑点，相当有梗啊～！
▼预告：
▼李准没有容和活不下去，郑容和也是～。
▼李鎭赫没有世云就去见其他朋友，郑世云也是！（说好的挚友呢XD）
▼容和在首尔第一个见到的人就是小准，所以相当依赖他。
▼鎭赫和世云其实才认识一个月而已？XD
▼容和觉得姜镐童很帅气，姜镐童留下一句：「容和啊，多多喜爱综艺吧！」的名言。
▼四人也将带来舞蹈表演，以及吉他自弹自唱，大家可以多多期待！
▼听完世云cover完自己的歌，容和很有sense的说：「世云啊，多多喜爱我的歌吧！」感觉会变成流行与啊…XDDD
非常期待四位男偶像在节目上的发挥，记得锁定本周六晚间九点《认识的哥哥》喔！
（图：爱奇艺）
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