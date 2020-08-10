韓國女國會議員穿「粉紅連身裙+球鞋」開會挑戰議會禮儀

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議會作為訂立一國法律的重要場所，有言為了尊重這莊嚴與崇高的任務，所有代議士都必須穿上象徵著嚴肅的正裝，才能踏入議會工作。但隨著時代變化，也有不少新一代進入議會的新派議員，他們則認為議員的主要任務是代表民意訂立法律，不是以衣著來規範他們的身份，因而經常不拘小節地穿輕便服來議事堂議政。

今天韓國國會便發生了一單因國會議員衣著而引起的爭議事件。事源今日韓國國會全體會議上，作為憲政史上年紀最輕，大學期間曾是電競社團的負責人，後來亦是網絡直播主播（BJ）的新晉國會議員柳浩貞（류호정），戴上黃色口罩，穿上一條粉紅色圓點連身裙，腳則穿上一對運動鞋參與會議，會招來議會內外人士廣為評論。

先是一個稱為「共同民主黨的一百萬黨員聚會」的臉書群組內，有網民留言指斥柳議員「穿適合場合的衣服也是對對方的禮儀」、亦有人抨擊她「你是來國會玩的嗎？」、「去國會度假了嗎？」。另外，也有一些人帶有惡意性歧視的留言指她是把「國會變成進行性交易營業的場所」。

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反之，也有人網民擁護柳議員的行為，指衣著根本不構成對議員能力與品格評核的標準。例如有網民說「服裝和辦事有什麼關係」、「在保守的國會裡看到破格的服裝，感覺很新鮮很好」。另外，也有人提出夏天解開領帶和恤衫頸鈕釦的男議員也比比皆是，難道這也是違背禮儀的嗎？，因而亦有留言批評這種衣著規範，本身就是權威主義。

其實，柳浩貞議員的在參與國會事務時穿著的服飾，也不是首次引來社會熱議，上月她曾身穿短褲和外套參加了全體會議，四天之後，她又在會議上穿著牛仔褲和白色襯衫。上周，她則穿上牛仔褲和牛仔襯衫，展示了她的「牛仔服裝」風格。

而根據韓國國會《國會法》第 25 條，它只是籠統地規定﹁議員必須保持議員的品位」而已，未有就什麼是合適的服飾風格，定下任何標準規則。在韓國國會議政歷史上，穿上非正裝出席會議的例子也曾發生過。留著鬍子，穿長袍和膠鞋，因其形象酷似電影《魔戒》人物「甘道夫」的前國會議員姜基甲，他的裝束也曾經備受爭議。

另外，2003 年以年輕年紀，身為「改革國民黨」議會代表的柳時敏，為了破革守舊的議會文化，他也曾在上身穿著 T 恤併西裝外套，下身則穿白色西褲，出席議會宣誓儀式。當時，同僚議員們對柳議員大聲抗議，稱「是來這裡打桌球嗎？」、「對國民沒有禮貌」、「到外面去﹗」等抨擊。而由於當時大國家黨議員集體退場，議員宣誓被迫推遲，柳時敏最終也被迫不得不繫上領帶，在第二天再次宣誓。

只是，從對柳浩貞議員的指責含有歧視女性的視角來看，這跟早年前對柳時敏前議員衣著抨擊的事例大有不同，當年那些批評柳時敏的聲音，都只是以沒穿正裝的他「沒有資格」擔當議員而已，但今天衝向柳浩貞議員而來的非議，不少都是來自當年跟柳時敏份屬同一陣營，出身自民主進步派，且曾經支持他勇敢地挑戰議會不成文規範的國民代表，今天他們卻不但不接受柳浩貞的破格行為，更反過來以帶有性歧視的語言，對她指斥，影響了不少外界對那些政治人物的道德觀感。

而透過柳浩貞此次爭議事，跟早年前韓國 MBC 電視台晨早新聞節目上，女主播林賢珠破天荒地戴上了眼鏡來報導新聞，因而成為新聞熱話的情況大同小異。這些女性，都是以自身出發，同樣希望能透過破格行為，以挑戰主流男性社會以「有色眼鏡」視女性工作者，當中種種不能逾越的禁忌與潛規則，來凸顯當中不合理與不公平之處，從而帶動社會反思在今天韓國社會下，國民不應再對這些問題視而不見，反而應該更勇敢地，跟受害者站在一起，推進這個社會不斷進步，革除封建不當之風。

對於柳浩貞而言，幸好在一眾抨擊聲音下，她依然故我，無懼挑戰，說「我也只是想打破象徵著以西裝和領帶，由 50 多歲韓國男性為中心的國會慣例」。而且，她亦自稱為「立法勞動者」，穿著輕鬆衣服辦工，不存在什麼不當問題。

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參考報導：https://bit.ly/3gxZKUW / https://bit.ly/31kvvKN

圖片來源：https://bit.ly/39X50io

本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登

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