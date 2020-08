韓國網友精心挑選的10大「人生韓劇」!你的最愛也在裡面嗎? 說是醫療劇...但卻每天在鋼琴學院!《機醫》金大明:「等拍攝結束後,我要把鋼琴賣了!下一季練習的時候再買」 韓國龍山《尋找海棉寶寶的幸福》特展,超寫實卡通場景完全很好拍 明確的「忙內」定位?華莎在MAMAMOO、女隱派、退貨遠征隊裡都是忙內...連在家裡也是呢! 「感謝你鞭策我」!金希澈看到惡評者「死亡威脅發言」後的反應 【KSD評分】由韓星網讀者評分:《便利店新星》、《雖然是精神病但沒關係》本週大結局! 怎樣拍才最美?吳漣序獨特的「鏡子自拍」技巧大公開,隨處都能展現OOTD! TWICE 開唱前夕的好消息 〈Cheer Up〉MV 觀看次數破四億! 【K社韓文小百科】吃自助餐的禮儀!全都拿走不顧他人VS少拿多次,引爆韓網熱議 Wanna One的友情!賴冠霖PO照紀念出道三周年,河成雲留言:「不要生病哦」 弘彬退出、VIXX 成為五人團 Jellyfish:「尊重藝人的意見」 首爾市公共腳踏車推出小型版叮鈴鈴,方便青少年與老人使用! 【有片】美妝界金手Risabae的巔峰之作!《雖然是精神病但沒關係》徐睿知黑蓮花仿妝,分不清哪個是本尊 OH MY GIRL祉呼撞臉這位絕世女演員!本尊親臨SNS留言認可

留言/評論