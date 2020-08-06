韓藝瑟挑戰吃播！途中失誤卻讓她嚇到大喊NO，超真實反應逗笑網友～
明星 2020年8月6日 星期四12:09 HARU
居然能夠看到女神如此驚慌失措的樣子XD
韓藝瑟自從去年開設個人YouTube頻道「한예슬 is」後，就會時常跟粉絲分享一些關於美妝、健身的影片，提倡美麗與維持好身材的她，卻時常被大家留言希望可以看她表演吃播，於是她就來幫粉絲圓夢啦！
第一個吃的是近期在韓國掀起一陣風潮的「青蔥味麥片」，因為看了很多YouTuber開箱試吃過，覺得非常好奇它的味道，所以買來開箱看看～
首先味道聞起來很不錯，居然還有漢堡的味道(?!，吃起來也很喜歡，甚至當成平常的零嘴也很可以，加上牛奶整體的味道也很特別又美味呢！
接著是試吃韓藝瑟最喜歡的披薩，而美味的TIPS就是要加上辣油和辣椒粉，這樣會更有風味，看女神這樣大啖美食口水都要流下來了TT
不過途中吃到一半的時候，蕃茄突然掉了出來，連同醬汁也一起噴到衣服上，害她驚覺後放聲大叫「NO」～過了幾秒後才故作淡定的安慰自己，可以洗乾淨的XD
展現出如此最真實的反應，也讓網友們紛紛留言，覺得女神太可愛了，居然會因為小小的醬汁嚇成這樣，實在太可愛了～
(圖：YouTube@한예슬 is)
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