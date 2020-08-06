韩艺瑟挑战吃播！途中失误却让她吓到大喊NO，超真实反应逗笑网友～
明星 2020年8月6日 星期四12:09 HARU
居然能够看到女神如此惊慌失措的样子XD
韩艺瑟自从去年开设个人YouTube频道「한예슬 is」后，就会时常跟粉丝分享一些关於美妆、健身的影片，提倡美丽与维持好身材的她，却时常被大家留言希望可以看她表演吃播，於是她就来帮粉丝圆梦啦！
第一个吃的是近期在韩国掀起一阵风潮的「青葱味麦片」，因为看了很多YouTuber开箱试吃过，觉得非常好奇它的味道，所以买来开箱看看～
首先味道闻起来很不错，居然还有汉堡的味道(?!，吃起来也很喜欢，甚至当成平常的零嘴也很可以，加上牛奶整体的味道也很特别又美味呢！
接著是试吃韩艺瑟最喜欢的披萨，而美味的TIPS就是要加上辣油和辣椒粉，这样会更有风味，看女神这样大啖美食口水都要流下来了TT
不过途中吃到一半的时候，蕃茄突然掉了出来，连同酱汁也一起喷到衣服上，害她惊觉后放声大叫「NO」～过了几秒后才故作淡定的安慰自己，可以洗干净的XD
展现出如此最真实的反应，也让网友们纷纷留言，觉得女神太可爱了，居然会因为小小的酱汁吓成这样，实在太可爱了～
(图：YouTube@한예슬 is)
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