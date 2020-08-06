《燦爛的遺產》李昇基、韓孝周CP睽違11年再次合體！《首爾鄉巴佬》公開兩人合照...只有我們變老啊ㅠㅠ

《燦爛的遺產》李昇基、韓孝周CP睽違11年再次合體！《首爾鄉巴佬》公開兩人合照...只有我們變老啊ㅠㅠ

綜藝   2020年8月6日   星期四11:22   Yuan   4

竟然還可以看到兩人一起出演綜藝！《#燦爛的遺產》相信是不少人的青春回憶吧（笑）～

tvN綜藝《首爾鄉巴佬》，由車太鉉與李昇基作為節目主軸是指了解首爾的「首爾鄉巴佬」車太鉉、李昇基一起體驗嘉賓們生活環境的綜藝，分享他們親自選擇「PICK」的熱門地點、美食等，目前播出了釜山篇、光州篇都受到了不少觀眾的喜愛。

接下來的清州篇將由韓孝周、李凡秀、金康勳出演，製作組也公開了預告照。

值得一提的是...韓孝周和李昇基曾一起拍攝過《燦爛的遺產》，這部在2009年播出時最高收視率達47.1%，成為了當年韓國家喻戶曉的國民電視劇。這對CP時隔多年再次合體，也讓不少粉絲表示：「兩人都沒變啊」、「11年再次同框，真的太期待播出了」、「當時好喜歡這部劇」、「好像只有我們變老啊」等等。

他們出演的節目將在9日播出，大家可以期待一下啦！

（圖：IG@hometownflex_official、SBS）

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留言/評論
  • Xiao Pei Estela
    我還記得雪濃湯！
    59分前
  • Vivian Loh
    Fiona Loh 哇 很久前channel u有播过🙈
    37分前
  • 陳洪玉
    終於我的女神那集要播出了！
    1小時前
  • Kin Ka Tao
    我才剛第一次看遺產
    1小時前
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